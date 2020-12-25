40 bin şişelik sahte alkol operasyonu

YAKLAŞAN yılbaşı öncesi, sahte alkol denetimleri hız kazandı. Merdiven altı üretilen sahte içkileri büfe, market, tekel bayi yerler aracılığı ile piyasaya sürecekleri belirlenen imalathane ile depolar, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM) hassas çalışmasıyla tek tek belirlenerek son bir haftada operasyonlar yapıldı.Vergi Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile şehir merkezinde tespit edilen 11 adreste ve şüphelilerin araçlar ile kimya deposu ve medikal firmalarına baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda, 40 bin şişelik imalat yapılabilecek 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki, bin 600 adet içki yapımında kullanılan distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon ve benzeri malzemeler, 44 adet sahte içki bandrolü, sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş şişe ele geçirildi.Operasyonda, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde kimya deposunun sahibi ile Kepez ilçesindeki medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu belirlendi. Firmaların yasal sınırlar içerisindeki alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri Antalya'ya getirdiği tespit edildi. Malzemelerle, piyasa değeri 700 bin lira olan 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği öğrenildi. 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.