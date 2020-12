Bir hediye paketi hayat kurtarabilir

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesinde hizmet veren 'LSV Dükkan' yılbaşı konseptiyle Antalyalıları bekliyor. Türkiye'de 5 şehirde olan ve Antalya'da da hizmet veren mağazada lösemili çocukların annelerinin atölyelerde ürettiği tamamen el emeği ürünler satılıyor. Mağazadan alınan her ürün bir çocuğun hayatını kurtarırken yılbaşı hediyelerinin LSV Dükkan'dan alınması için Antalyalılara çağrıda bulunuldu.20 yıl önce birkaç lösemili çocuğun annesinin bir masa etrafına toplanarak terapi amacıyla başlattıkları uğraş büyük bir marka haline geldi. Lösemili çocuk ailelerinin anne atölyelerinde ürettikleri hediyelik eşya, doğal ürünler, gıda ve tarım ürünleri oluşturulan LSV Dükkan mağazalarında satışa sunuldu. Antalya'da Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde 1 yıldır hizmet veren mağaza yılbaşı konseptiyle birbirinden renkli ürünleri görücüye çıkarttı. Mağazadan yapılan alışverişler lösemili çocukların tedavisinde kullanılırken, alınacak her ürün bir çocuğu hayata bağlayacak. LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, yılbaşı hediyelerini mağazalarından almak için Antalyalılara çağrıda bulundu.Özcan, "Burası anneler tarafından umutla, bin bir emek ve göz nuruyla üretilen ürünlerin mağazası. Burada ki her ürünün içi binlerce umutla dolu, siz bir hediye verdiğinizde sadece siz değil, hem hediyeleri alan sevdikleriniz hem kanserle mücadele eden çocuklar hayata bağlanıyor. Antalya da bulunan bu LSV Dükkân Mağazası büyük bir şans ve iyilik ve güzellik yapmanın, insanların hayatına dokunmanın, yeni yıla umutlu başlamanın en iyi yoludur. Antalyalılrı mağgazaya bekliyoruz" diye konuştu.