Emekli öğretmenin evi kütüphane oldu

ANTALYA'NINAkseki ilçesinde evinin bir odasını kütüphaneye dönüştüren emekli öğretmen, yaklaşık 5 bin kitapla sınavlara hazırlanan öğrencilere ve kitap tutkunlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Genellikle gençlerin faydalandığı kütüphanede öğrenciler için rahat bir çalışma ortamı hazırlamaya çalıştığını dile getiren Kara, öğrencilerin boş zamanlarını internet kafeler yerine kütüphanede geçirmesi için böyle bir adım attığını anlattı.Kütüphanede ders ve sınavlara hazırlık kitapları ile soru bankaları, roman, tarih kitapları, ansiklopediler ve çocuk hikayeleri bulunduğunu anlatan Kara, "Köyümüzden ilköğretime giden öğrencilerin ödevleri olduğunda yanıma geliyorlar ve onlara tavsiyelerde bulunuyorum. Amacım gençlere hizmet ederek okumayı sevdirmek" dedi.