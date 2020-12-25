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Emekli öğretmenin evi kütüphane oldu

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Emekli öğretmenin evi kütüphane oldu
ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde evinin bir odasını kütüphaneye dönüştüren emekli öğretmen, yaklaşık 5 bin kitapla sınavlara hazırlanan öğrencilere ve kitap tutkunlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Genellikle gençlerin faydalandığı kütüphanede öğrenciler için rahat bir çalışma ortamı hazırlamaya çalıştığını dile getiren Kara, öğrencilerin boş zamanlarını internet kafeler yerine kütüphanede geçirmesi için böyle bir adım attığını anlattı.

OKUMAYI SEVDİRİYOR
Kütüphanede ders ve sınavlara hazırlık kitapları ile soru bankaları, roman, tarih kitapları, ansiklopediler ve çocuk hikayeleri bulunduğunu anlatan Kara, "Köyümüzden ilköğretime giden öğrencilerin ödevleri olduğunda yanıma geliyorlar ve onlara tavsiyelerde bulunuyorum. Amacım gençlere hizmet ederek okumayı sevdirmek" dedi.
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Emekli öğretmenin evi kütüphane oldu
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