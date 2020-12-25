Korkarak başladı şampiyon oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Hilal Atasever (13), bir arkadaşının önerisiyle 2 yıl önce başladığı ve ilk zamanlarda korktuğu boksta üst minikler yıldız kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Hilal Atasever, şimdi haftanın 5 günü antrenman yaparak gelecekte olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.Manavgat Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Atasever, 2 yıl önce ortaokul öğrencisiyken, sömestir döneminde bir arkadaşının önerisiyle boks sporu yapmaya başladı. İlk başlarda bokstan çekinen ve korkan ayrıca antrenmanlar dolayısıyla oldukça zorlanan Atasever, zamanla boksa alıştı. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen turnuvada il birincisi olarak Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na katılan Atasever, gerek heyecanı gerekse tecrübesizliği nedeniyle ilk turda elendi. Amasya dönüşünde kaybettiği Türkiye şampiyonluğu sebebiyle hem üzülen hem de hırslanan ve antrenörü Mustafa Sümer'in tavsiyesine uyarak kilo veren Hilal Atasever, haftanın 6 günü yaptığı çalışmaların ardından yeniden Antalya birincisi olarak geçen şubat ayında Çankırı'da düzenlenen Üst Minikler Yıldız Kızlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.Hilal Atasever, 2 yıl önce sömestirde boksa başladığını anlatarak, "15 tatilde bir arkadaşım 'spor salonuna boks yapmaya gelir misin' dedi, ben de kabul ettim. İlk başlarda biraz korktum. Sonra Mustafa hocayla tanışınca alışmaya başladım" dedi.Antrenmanlara devam ettikçe boksu sevmeye başladığını söyleyen Atasever, "2019 yılında Antalya birincisi oldum. 2020'de daha çok çalıştık. Çankırı'da yapılan Türkiye Üst Minikler Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldum" diye konuştu. Hilal Atasever, hedefinin boks milli takımına seçilerek olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade etti.HILAL'IN antrenörü Mustafa Sümer de, Hilal'in, başlangıçtan bu yana tırmanışa geçtiğini kaydetti. Sümer, "Aşamaları çok iyi geçti. Kilo düşmesi çok iyi oldu. Uyku düzeni de normalleşti. Bir sporcunun yapması gereken çalışmayı çok iyi yaptı. Bunun sonucunda başarı kaçınılmaz oldu. Hilal de zorlu rakipleri olmasına rağmen Türkiye şampiyonu oldu. Zorlansa da savaşarak kazandı" dedi.