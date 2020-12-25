Liseler fabrika gibi

Antalya'daki mesleki ve teknik liseler pandemi döneminde adeta seri üretim yapan dev fabrikalara dönüştü. Koronavirüs nedeniyle birçok ülke maske ve dezenfektan temininde sıkıntı yaşarken, Türkiye'de meslek liselerinde üretilen ürünler kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlanıyor.Büyük işletmelerin ciroları ile yarışan Antalya'daki meslek liseleri 95 okulda ürettiği ürünlerle 19.6 milyon lira gelir elde etti. Bu alanda ülke genelinde ikinci olan şehirde pandemi döneminde de üretim tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta el ve yüz dezenfektanı üretim üssüne döndü. Tamamı kız öğrencilerden oluşan kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte günde 2 ton el ve cilt dezenfektanı üretiyor. Litresi 23 liradan satılan dezenfektanlara kamu kurumları büyük ilgi gösterirken siparişlerin yetişmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Öğrenciler tarafından koronavirüse karşı tepki göstermek amacıyla 'Tepkim' isminin verildiği dezenfektanların yüzde 80 oranında alkol değeriyle birçok ürünün önüne geçiyor. Haftanın 5 günü gerçekleşen üretimle birlikte 5 litrelik kaplarda satışa sunuluyor.Üretilen dezenfektan karayollarından adliyeye, DSİ'den SGK'ya, valilikten emniyet ve milli eğitim müdürlüğüne kadar birçok kurum tarafından kullanılıyor. Elde edilen gelir okulun döner sermayesine kazandırılırken, üretim sürecinde bulunan öğrencilere de maaş veriliyor. Yapılan üretimle Akdeniz bölgesinin ihtiyacı karşılanırken hedef tüm Türkiye geneline ürün göndermek.Kimya teknolojileri bölümü alan şefi Nuray Karaman Teke ve atölye şefi Durmuş Ali Deniz'in öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği üretim takdir topluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve öğrencileri tebrik etti. Öğretmen Nuray Karaman Teke, "Asıl hedefimiz öğrencilerimizin tecrübe kazanarak bu alanda uzmanlaşmalarını sağlamaktı. Akdeniz bölgesine yetecek kadar üretim yapabiliyoruz. Hedefimiz Türkiye geneline yetmek" dedi.