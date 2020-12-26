Balıkçı teknesi alabora oldu

ANTALYA'DA alabora olan balıkçı teknesi battı. Teknedeki 3 kişi diğer balıkçılar tarafından son anda kurtarıldı.

BİR ANDA SU ALDI

Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ni alarma geçiren olay, sabah saatlerinde Aksu İlçesi Aksu Çayı ile denizin buluştuğu noktada meydana geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu balıkçı teknesi Kundu bölgesinde denizde açıkta su almaya başlayınca içindekiler tekne ile kıyıya doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak tekne kıyıya 300 metre kala suya gömülmeye devam etti.

DİĞER BALIKÇILAR KURTARDI

Kıyıda balık tutan Tarık Öz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve diğer balıkçılara bildirdi. Bölgede bulunan bir bot ve tekne olay yerine yardıma giderek suda boğulmak üzere olan 3 balıkçıyı kurtararak kıyıya geçti. Sağlık durumlarını iyi olduğu belirtilen balıkçıları sahile bıraktı. 3 kişinin kurtulmasını sağlayan Öz, "Son anda fark ettik. Yoksa tekne ile birlikte boğulacaklardı" dedi.