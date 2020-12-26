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İnsuyu’na 65 bin ziyaretçi geldi

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
İnsuyu’na 65 bin ziyaretçi geldi

KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İnsuyu Mağarası, normalleşme adımlarının atılmasıyla 12 ayda 65 bin kişiyi ağırladı. Çevresinde yapılan bilinçsiz sulama nedeniyle içindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam eden İnsuyu Mağarası, ziyaretçilerin yine uğrak noktası oldu.

HAYALLERİ SÜSLÜYOR
İnsuyu Mağarası'nı görmek için Ankara'dan gelen Dağıstan Ateş, "Daha önce görme fırsatım olmamıştı. Gerçekten beklediğimin çok çok ötesinde bir yermiş. Böyle bir mağara hayal bile edemiyordum" dedi. Refika Yılmaz ise "Turizm açısından ülkemizin her yeri cennet. Birçok mağara gezdim ama buraya ilk defa geldim. Herkesin görmesi gereken çok güzel bir yer" diye konuştu.

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İnsuyu’na 65 bin ziyaretçi geldi
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