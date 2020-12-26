Peynir atölyesi açıldı

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programı, Peynir Atölyesi ile devam ediyor. Ücretsiz online planlanan Peynir Atölyesi 2 -24 Ocak tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verilecek.

EĞİTİM 1 AY SÜRECEK

Peynir Atölyesi'nde ilk ders 2 Ocak'ta Süt Rüyası Kurucusu Öznur Apaydın Arıkan'ın sunumuyla başlayacak. 8 oturumda yapılacak eğitimlerde, konunun uzmanı akademisyenlerce antik çağdan günümüze peynirin serüveni, Kars Gravyeri ve Kars Kaşarı, peynir haritası, Karaman Divle Obruk Peyniri, peynir kültürü, yoğurt kesiği, yoğurt yapmanın püf noktaları, labne peyniri, tatlı lor yapımı, sürk peyniri, salamura peyniri, şirden mayalı beyaz peynir ve salamurada pastörizasyon gibi konular anlatılacak.

PEYNİRE DAİR HERŞEY

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, peynir zenginliğine sahip Anadolu'nun peynir geleneğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Çandır, "Peynir Atölyesi, peynire dair her şeyi öğrenmek için iyi bir fırsat, Peynir kültürümüze gelecek nesillerin sahip çıkması için workshoplar düzenledik" dedi. Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da Peynir Atölyesine başvuranların yüzde 75'ini kadınların oluşturduğunu ifade etti. Karaca, Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD, İsviçre'den eğitim için başvuru aldıklarını, yerleşik yabancıların da eğitime yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.