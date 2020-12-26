Sağlıkçılara özel ekmek jesti geldi

COVID-19
ile büyük bir
mücadele
örneği
gösteren
sağlık
çalışanlarına,
bir destek
de Kayaköy
Mahallesi'ndeki
bir unlu mamul
üretimi yapan firmadan geldi. Senit
Ekmek işletmesinde üretilen özel
ekmekler, başta Fethiye Devlet Hastanesi
çalışanları olmak üzere, tüm
sağlık çalışanları için üretilip dağıtıldı.
Özel olarak poşetlenen çok
sayıda ekmek, hastane yetkililerine
teslim edilirken, ardından tüm çalışanlara
iletildi. Sağlık çalışanları,
jest için teşekkür ederken, "Bizler
sizlerle birlikte, Covid-19'u mutlaka
yeneceğiz. Maske, mesafe ve
temizliğe dikkat edelim" dedi.