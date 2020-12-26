Sağlıkçılara özel ekmek jesti geldi

ile büyük birmücadeleörneğigösterensağlıkçalışanlarına,bir destekde KayaköyMahallesi'ndekibir unlu mamulüretimi yapan firmadan geldi. SenitEkmek işletmesinde üretilen özelekmekler, başta Fethiye Devlet Hastanesiçalışanları olmak üzere, tümsağlık çalışanları için üretilip dağıtıldı.Özel olarak poşetlenen çoksayıda ekmek, hastane yetkililerineteslim edilirken, ardından tüm çalışanlarailetildi. Sağlık çalışanları,jest için teşekkür ederken, "Bizlersizlerle birlikte, Covid-19'u mutlakayeneceğiz. Maske, mesafe vetemizliğe dikkat edelim" dedi.