Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Sağlıkçılara özel ekmek jesti geldi

Sağlıkçılara özel ekmek jesti geldi

Erdoğan CANKUŞ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Sağlıkçılara özel ekmek jesti geldi
COVID-19 ile büyük bir mücadele örneği gösteren sağlık çalışanlarına, bir destek de Kayaköy Mahallesi'ndeki bir unlu mamul üretimi yapan firmadan geldi. Senit Ekmek işletmesinde üretilen özel ekmekler, başta Fethiye Devlet Hastanesi çalışanları olmak üzere, tüm sağlık çalışanları için üretilip dağıtıldı. Özel olarak poşetlenen çok sayıda ekmek, hastane yetkililerine teslim edilirken, ardından tüm çalışanlara iletildi. Sağlık çalışanları, jest için teşekkür ederken, "Bizler sizlerle birlikte, Covid-19'u mutlaka yeneceğiz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlıkçılara özel ekmek jesti geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA