Sarıkamış şehitlerini andılar

ISPARTA Arena Dağcılık Kulübü sporcuları, 106 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçiklerin anısına Akdağ Baca Tepe Zirvesi'ne tırmandı. Etkinliğe katılan 16 lisanslı sporcu, 2 bin 271 metrelik tırmanış gerçekleştirdi. Sporcular zirveye ulaştıklarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra sporcular, karlı tepelerden inerek, şehre döndü.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, Sarıkamış şehitlerini anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Yılmaz, "2 bin 271 metrelik zirveye ulaştığımızda tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'mızı okuduk" dedi.