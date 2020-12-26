Yılbaşında taviz verilmeyecek

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşı gecesi için sıkı tedbirler uygulanacağını, tüm güvenlik güçlerinin gece boyunca teyakkuzda olacağını bildirdi. Yazıcı, bu yıl dünyanın koronavirüs gibi olumsuzluklardan dolayı zor günler yaşadığını söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da koronavirüs tedbirlerini her zaman üst düzeyde tuttuklarını aktaran Yazıcı, vaka sayılarının 9 Aralık'a göre düşüş gösterdiğini belirtti.

SIKI TEDBİRLER

Yazıcı, Antalya'nın 'turizmin başkenti' olarak nitelendirildiğini, şehirdeki vaka sayılarının, hastanelerde yaşanabilecek kritik durumların dünya kamuoyunu ilgilendirdiğini belirterek, "Burası bir dünya şehri. Bilinçli hareket edilmesi gerekiyor. Yılbaşı için de yapacağımız çalışmalar hazır. Yılbaşı bu yıl biraz farklı olacak. Koronavirüsle mücadelemizde 'Bir gece eğleneceğiz, arkadaşlarımızla dostlarımızla bir araya geleceğiz.' diye taviz vermeyeceğiz. Antalya olarak çok ciddi şekilde tedbirler alıyoruz" dedi.

VALİ DENETİME ÇIKACAK

Yılbaşı gecesi saat 22.00'den itibaren çok seri şekilde açık olan tüm işletmeleri denetleyeceklerini vurgulayan Vali Yazıcı, "Hiçbir işletme, restoran, kafe ya da başka alanlarda canlı ya da kaset, CD üzerinden müzik veya benzeri yayınlar yapma yetkisi yok, biz bunu denetleyeceğiz. Yılbaşında eğlenceye yönelik yapılacak tüm sesli ya da görsel programların hepsi kısıtlanacak. Ben de bizzat denetleyeceğim. Jandarma, emniyet ve tüm kaymakamlarımıza talimat verdim. Antalya'dan 'yanlış yapılıyor' görüntüsünü vermemek için hep beraber tüm güvenlik kuvvetlerimizle teyakkuzda olacağız" diye konuştu.