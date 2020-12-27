10 yılın destek karnes

Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı son yönetim kurulu toplantısı Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Toplantıya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de aralarında olduğu 3 ilin yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantının başında bir konuşma yapan Vali Arslantaş, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla, katılımcı bir anlayış içerisinde hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Arslantaş, BAKA olarak bölgesel kalkınmayı sağlamak için teknik ve finansal desteklerle somut bir irade ortaya koyduklarını ifade etti. BAKA'nın 10 yıllık destek karnesi hakkında da bilgi veren Vali Arslantaş, 10 yılda 490 projeye 105 milyon TL'den fazla destek verildiğini açıkladı.