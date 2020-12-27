3 yıldır takip ettiği balığı sonunda yakaladı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Alperen Uslu, oltasına takılıp kaçmayı başaran kuzu balığını 3 yıl sonra yakaladı. Su üstüne yemleme ile 30 kilo ağırlığındaki kuzu balığının bu yöntemi ile yakalanan en büyük balık olduğu ve bunun bir Türkiye rekoru olduğu kaydedildi.

6 KEZ TAKILDI

10 yaşından buyana olta ile balık avlayan Alperen Uslu'nun oltasına Manavgat'ın Sorgun bölgesinde 2017 yılında büyük bir kuzu balığı takıldı. Alperen, balık ile 25 dakika mücadele etmesine rağmen kıyıya çekemedi ve kuzu balığı oltadan kurtulup kaçmayı başardı. Alperen Uslu, 21 Aralık'ta 3 yıldır peşinde olduğu kuzu balığını yakalamak için oltasını tekrar denize attı. Balık yine Alperen'in oltasına takıldı ve 35 dakika uğraşıp balığı kıyıya çekmeyi başardı. Dev kuzu balığını arkadaşlarına ve akrabalarına dağıttı. Böylece 3 yıllık mücadeleyi kazandı. Alperen Uslu, "Amacım kuzu balığını avlamaktı. 3 yıl boyunca kuzu balığını avlamak için yüzlerce kez aynı noktaya gittim. Bundan sonraki amacım olta ile orkinos yakalayarak dünya rekorları kırmak" dedi.