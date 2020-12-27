Antalya Open gün sayıyor

TÜRKIYE Tenis Federasyonu, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasının (Antalya Open) 5-13 Ocak 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini duyurdu. Yılın ilk ATP turnuvası Limak Arcadia Sport Resort'te gerçekleşecek. Bu sene dünya 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini'nin 1 numaralı seri başı olarak yer alacağı turnuvanın ana tablosundaki tüm katılımcıların ilk 100'de yer aldığı ifade edildi. ÜNLÜ TENİSÇİLER GELİYORErkekler klasmanında dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan 11 tenisçinin mücadele edeceği Antalya Open'da ayrıca; dünya 15 numarası Belçikalı David Goffin, dünya 17 numarası 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini de şampiyonluk için yarışacak. Klasmanın 23. basamağındaki Alex de Minaur, 24 numara Borna Coric, 28 numara Benoit Paire, 36 numara Jan-Lennard Struff, 37 numara Jannick Sinner da Antalya'da kupa için mücadele edecek seri başı sporcular arasında yer alıyor. Milli tenisçiler de organizasyonda şampiyonluk için korta çıkacak.