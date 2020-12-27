Okul bahçesinden 52 bin havalimanına

TÜRKIYE'NIN ilk tematik meslek lisesi olarak 4 yıl önce açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. Bahçesinde yer alan Boeing 737-400 yolcu uçağı, T67 tipi eğitim uçağı, F4 Phantom tipi savaş uçağı ile dikkat çeken okulun envanterine son olarak uçuş simülatörü de eklendi. Okul müdürü Haldun Çevik, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yaptığı görüşmelerde 750 bin liralık destek aldı. 750 bin liraya mal edilen simülatör, okul bahçesindeki yolcu uçağının kokpitine 1 ayda yerleştirildi. Simülatörle öğrenciler, istedikleri havalimanından uçağı gerçek bir deneyim yaşayarak kaldırıp dünyanın 52 bin havalimanından herhangi birine götürebiliyor.



UÇUŞ DENEYİMİ



HIZINDAN yönlendirmesine, iniş takımlarından görüş açılarına hatta uyarılara kadar birebir uçuş deneyimi sunan simülatör, öğrencilerin olduğu kadar velilerin de ilgisini çekiyor. Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için tüm imkanları seferber ettiklerini, okulun Türkiye'de bir örneği olmadığını kaydetti. Hoplar, koronavirüs tedbirlerinin sona ermesinin ardından yüz yüze eğitime geçildiğinde oluşturacakları bir program ile tüm okullardaki öğrencilerin bu simülatörle uçuş deneyimi yaşayacağını söyledi. Okul müdürü Haldun Çevik Türk Hava Kuvvetleri ile okula bir de helikopter kazandırmak için görüşmeye başladı.