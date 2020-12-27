Tarihe sahip çıkıldı

Burdur'da 40 yıldır sipsi yapımı ve icrasını yapan, bu yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan Mehmet Bedel (56), 2009 yılında vefat eden Burdurlu ressam ve gazeteci İliçin Çetiner'in İnönü Mahallesi'ndeki evini varislerinden satın aldı. Bedel evi Kültür Bakanlığı'nın katkıları ile Kültür Evi olarak orijinaline uygun şekilde restore ettiriyor.

RESSAMDAN YADİGAR

Bedel, "Burdur eski evlerinin örneklerinden birisi olan yaklaşık 100 yıllık iki katlı ahşap bu binayı rahmetli ressam İliçin Çetiner'in varislerinden satın aldım. Şu anda restorasyon çalışmalarım devam ediyor. Bitirdikten sonra da burayı Kültür Evi olarak halkımızın hizmetine sunacağım. Aynı zamanda İliçin Çetin'in resimlerini sergileyerek hatırasını yaşatacağım" diye konuştu.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ

Yaklaşık 35 yıldır her türlü müzik aleti, Yörüklerin kullandığı yaşam malzemeleri ve sosyal hayatta kullandığı eserleri biriktirdiğini ve evinin alt katındaki bir odada sergilediğini anlatan Bedel, "Bu Kültür Evi tamamlanınca o malzemeleri de burada sergileyerek" dedi.