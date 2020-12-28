İntikam iddiasına yalanlama

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın, EXPO 2016 alanına ulaşımı sağlayan 2. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili iddialarına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yalanlama geldi. Nusret Bayar, bakanlığa geri ödeme için planının seçimin ardından değiştiğini öne sürerek, raylı sistemin parasının fazladan alındığı iddia etmişti. Nusret Bayar, bunu 'siyasi intikam' olarak nitelendirmişti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise Bayar'ın sözlerinin yalan ve iftira olduğunun altı çizildi. Açıklamada 380 milyon lira harcanarak bakanlık tarafından yapılan hattın işletilmek üzere 2016'da Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği hatırlatılarak, "Belediye, söz konusu hattı, 4 yıldır işleterek gelir sağlamaya devam etmektedir. Burada amaç, raylı sistemin belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır. Bakanlar Kurulu kararınca raylı sistem yatırım bedellerinin tahsilatı, KDV, fiyat farkı, faiz gibi herhangi bir ilave yapılmaksızın, işletmenin tamamlanarak devredilmesinin ardından, belediyeye her ay genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i oranında aylık olarak yapılmaktadır" denildi.Açıklamada, harcanan bedelin belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından ayda 4 milyon lira olarak, yaklaşık 100 ay süre ile tahsil edilmeye devam edileceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında buradaki amacın, belediyenin raylı sistemle gelir elde etmeye başladıktan sonra ödemenin yapılması olduğunun altı çizilerek, "Merkezi yönetimden yerel yönetime uzanan bu destek elinin farklı şekilde değerlendirilmesi insaf ve izan ile bağdaşmayan bir durumdur" ifadeleri kullanıldı.