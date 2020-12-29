Arkalarında sır bıraktılar

ANTALYA'DA bir gün içinde yaşanan iki şüpheli ölüm, arkalarında gizem bıraktı. Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu Karcı (26), aynı otelin genel müdürü olan sevgilisi S.B. tarafından evin banyosunda ölü bulundu. Olay Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. S.B.'nin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cansu K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. S.B. ise jandarmaya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.Döşemealtı ilçesinde ise H.K. tarafından hastanenin acil servisine getirilen Ahmet Özal'ın (30), yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma tarafından ifadesi alınan Özal, arkadaşı Ahmet Özal'ın kendisini saat 22.30 sıralarında aradığını, Antalya OSB TIR garajı önünde olduğunu ve moralinin bozuk olduğunu söylediğini, 2 saat sonra olay yerine vardığında ise arkadaşını aracının içinde hareketsiz bulduğunu söyledi.