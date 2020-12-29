Bizim kızlar tur atladı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele veren Antalya temsilcileri Konyaaltı Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kupası'nda tur atlamayı başardı. C Grubu'nda yer alan Konyaaltı Belediyespor, grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubu ikinci sırada tamamlamayı başardı. Tek yenilgisini Kastamonu Belediyespor'a karşı alan Antalya ekibi, 4 puanla adını çeyrek finale yazdırdı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelen Mavi Kelebekler, rakibini 31'e 25 yenerek çeyrek finali de garantilemiş oldu. Gruptaki son maçını için sahaya çıkacak olan Mavi Kelebelekler, Kastamonu Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı ile karşılaşacak.Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası'nda D grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Grup eleme maçlarında, takımın 22 yaşındaki pivotu Cansu Akalın, attığı 14 golle dikkat çeken isim oldu. Aksaray'da oynanan grup elemelerinde Paşanın Melekleri, ilk maçında Aksaray Belediyesi'yle karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı Halil Kılıç ve Hamza Sukan hakem ikilisi yönetti. Muratpaşa, karşılaşmada ilk yarıyı 7 – 17 önde tamamlarken Cansu Akalın'ın 6 ve kaptan Diğdem Hoşgör'ün 5 golle damga vurduğu maçtan 16-33 galip ayrıldı. Muratpaşa, Cansu Akalın'ın 8 golle yıldızlaştığı maçtan 28-28 berabere ayrıldı. Muratpaşa Belediyespor, aldığı sonuçların ardından Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup eleme maçlarında topladığı 3 puan ve averajla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.