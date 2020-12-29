Hindi mutfağa girdi

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan hindi etine rağbet arttı. Geçmiş yıllarda genellikle bütün olarak market raflarında yer alan hindiler, bu yıl konserve ürünlerden özel soslar ve tariflerle hazırlanmış gurme lezzetlere uzanan geniş bir yelpazede tüketicilerin beğenisine sunuldu. Antalya merkezli AntBahar Grup, hindi etini sadece yılbaşında hatırlanan bir besin olmaktan çıkarıp sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri yaptı. 2020 yılında büyük bir yatırım gerçekleştiren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, uzun soluklu bir Ar-Ge sürecinin sonucu olan konserve hindinin, hindi tüketimini günden güne artırdığını söyledi.Hindi etini Türk halkıyla barıştıran firma olmak için ciddi bir atılım yaptıklarını belirten Bahar, Türkiye'de yılda 600 gram olan kişi başı hindi tüketimini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bahar, "Hindi eti daha çok sosla yenen bir üründür. Doğal halde pişirilip yendiğinde sert ve yavandır. Ülkemizde sos kültürü pek gelişmediği için hindi etine karşı ön yargılar oluşmuştur. Şirket olarak Ar-Ge ve inovasyon alanında büyük bir yatırım gerçekleştirip hindi etini özel soslarla gurme ve pratik lezzetlere dönüştürüp hem konserve hem de aç-pişir-ye formatında piyasaya sunan ilk firma olduk" dedi. Bahar, hindi etinin içerdiği yüksek lif ve proteine karşın düşük kalori oranlarıyla balık etine en yakın, son derece sağlıklı bir ürün olduğunu aktardı.Ali Bahar, "Şu an 7 farklı konserve lezzetimiz mevcut. Ürünlerimizin hiçbiri koruyucu içermez, katkı maddesi içermez, transyağ ve lezzetlendirici içermez. Yüzde yüz organik sızma zeytinyağı ile hazırlanır. BPA içermeyen sağlıklı ve uzun ömürlü ambalajlarla paketlendi. Tüketim şekli açıldıktan hemen sonra tercihe göre sıcak ve soğuk olarak değişebilir" şeklinde konuştu. Avrupa ülkelerinde kişi başı 8, ABD'de ise 12 kilogram civarında olan hindi tüketiminin Türkiye'de de hızlı bir şekilde artacağını ifade etti.