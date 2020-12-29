Millilere baklavalı moral

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi ile Ampute Futbol Milli Takımı kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Kemer ilçesinde kampa giren milliler gelecek yıl düzenlenecek olan şampiyonaya sıkı hazırlanıyor. Millileri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan kamp yaptıkları otelin tesislerindeki antrenmanda ziyaret etti. Millilere moral veren Gürhan, çalışmalarında başarılar dilerken antrenman sonunda baklava ikram etti.