Yanlışa ‘dur’ denildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki yeni yapılan çocuk parkına Ankara Tren Garı'nda hayatını kaybeden Emek Partili Korkmaz Tedik isminin verilmesi sonrası başlayan tartışmaları Konyaaltı Kaymakamlığı noktaladı. Konyaaltı Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında CHP ve İyi Parti meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen isim verme kararı Konyaaltı Kaymakamlığı tarafından reddedildi.HDP yanlısı bir ismin parka verilmesine karşı çıkan AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı, parka Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in isminin verilmesi için imza kampanyası düzenlenmişti. Şehrin 4 farklı yerinde açılan stantlarda 3 gün boyunca vatandaşlardan imza toplandı. Toplanan 10 bin imza Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar tarafından Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'e teslim edilmişti. İmza kampanyası ise kısa sürede sonuç verdi.Konyaaltı Kaymakamlığı, verilen ismin uygun olmadığını belirterek, belediye meclisinin aldığı kararı reddetti. Gerekçe olarak ise kamuoyunun tepkisini çeken bu ismin Antalya'ya bir katkı sağlamadığı gösterildi. Kaymakamlığın kararını belediyeye tebliğ ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlçe Başkanı Bayar, "Başından beri takip ettiğimiz ve karşı durduğumuz bir konuydu. Mecliste de Cumhur İttifakı olarak mücadele ettik ve bu mücadeleyi sahada da gösterdik. Topladığımız imzalarla birlikte gerekli yerle müracaatta bulunduk. Bu ismin parka verilmesini engelledik. Sırada Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in isminin yaşatılması var" ifadelerini kullandı.Gelişmeler sonrası gözler aynı isme sahip Muratpaşa ilçesindeki parka çevrildi. 6 Kasım 2019 tarihinde yapılan Muratpaşa Belediyesi meclis toplantısında Korkmaz Tedik isminin Fener Mahallesi'nde yapılan parka verilmişti. Sonradan bu ismin başına 'Barış' eklenmesine karar verilirken, aradan geçen süre içerisinde Muratpaşa Belediyesi tarafından evrakların henüz Muratpaşa Kaymakamlığı'na gönderilmediği öğrenildi.