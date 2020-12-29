Yeşilada’da doğal izolasyon

TÜRKİYE'NİN 'Sakin Şehir' unvanına sahip şehirlerinden olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, bu unvanının hakkını veren yerlerin başında Yeşilada geliyor. İlçe merkezine 1.5 kilometre uzaklıkta olan Yeşilada, 9 hektar alan üzerinde taş temelli ahşap evleri, dar sokaklarıyla otantik özelliğini koruyor.Yeşilada'ya 1950'li yıllara kadar kayıklarla ulaşım sağlanırken, daha sonra ilçe merkeziyle arasına bağlantı yolu yapıldı. Karayolu bağlantısından önce Rumlar ile Türklere ait geleneksel konutların yer aldığı bir mahalle olan Yeşilada, yol bağlantısından sonra restoran ve pansiyonların açılmasıyla bir turizm merkezi haline geldi.Yaklaşık 200 kişinin ikamet ettiği Yeşilada'da balıkçı restoranları ve pansiyonlar bulunuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların geçici süre kapalı olması nedeniyle oldukça sakinliğe bürünen Yeşilada, kent yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Göl kenarında yoğunluktan uzak yürüyüş yapmak isteyenler bu günlerde Yeşilada'yı tercih ediyor. Yeşilada sakinlerinden 73 yaşındaki Eyüp Coşar, doğma ve büyüme adada yaşadığını söyledi. Coşar, "Şimdi sadece balıkçılık yapılıyor. Otellerimiz, restoranlarımız var. Onlar da ekmek parasına burada çalışıyorlar. Bazı yerli halkımız İstanbul'da yaşıyor. Adada şu anda 50-60 hane anca yaşıyor" dedi. 43 yaşındaki Ruhsar Sinap da doğduğundan beri Yeşilada'da yaşadığını belirtti. Adanın güzel ve sakin bir yer olduğuna değinen Sinap, "Evlerimizin anahtarı kapı üzerinde durur, bu konuda rahatız. Sakin olması açısından da diğer illere göre bu pandemi döneminde rahat bir hayat geçiriyoruz" dedi.