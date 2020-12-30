Akdeniz güneşiyle enerji dopingi

Türkiye'nin güneş enerjisinden yararlanma konusunda en şanslı şehirlerinden olan Antalya'da çalışmalar artıyor. Alanya Belediyesi, güneşten elektrik üretim santralini (GES) büyüttü. Yeni proje ile 286.20 kW enerji artışı yaşanacak ve tesise yapılacak ilave projeyle birlikte yüzde 7.5 daha fazla gelir elde edecek. Alanya Belediyesi, yaklaşık 47 bin 880 dolar ekstra kazancı kasasına koyacak.Yılın 365 günü güneş alan Alanya'da enerjide doğru kaynağın güneş olduğu tespit edilince güneş Alanya'dan doğmaya başladı. 2017 yılında kamu kurumları arasında en büyük Güneş Enerji Santrali olarak faaliyete başlayan Alanya Belediyesi Ges-1 Ges-2 Ges-3 Lisanssız Elektrik Üretimi Santralleri ile 3MW ve 3000 KW güç ile Toslak Mahallesi Karadağ Mevkiinde enerji üretimi devam ediyor. Geçen yıl Aralık ayında 480 KW enerji üretim tesisini devreye alan Alanya Belediyesi, bu güce 280 KW daha eklemek için düğmeye bastı. Tesisin devreye girmesi ile birlikte Alanya Belediyesi'nin enerjiden kazandığı gelir artışı da yüzde 25 oranında artacak.Yeni yapılan proje sahasını ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılmasına yönelik gerçekleştirdikleri çevreci projeleri geliştirilmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Yücel, "Yenilenebilir enerji kaynağı için yaklaşık 4 yıl önce başlattığımız bu muazzam projeyle birlikte, kendi elektriğini kendi üreten bir belediye haline geldik. Yeni ilave projemizi ocak ayı sonunda devreye alacağız. Yenilendik, güçlendik, gücümüze güç katıyoruz" dedi.Başkan Yücel, "3870 KW kurulu güneş enerji santralleri sayesinde 362 adet abonenin elektrik tüketimi karşılanıyor. GES'ler ile bugüne kadar 2 milyon 680 bin lira gelir elde ettik. Güneş Enerji Santralleri belediye bütçesine sağlayacağı katkının yanı sıra 'Yeşil Kent Alanya' bilinciyle yürütülen çevresel projelerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlandı" dye konuştu.