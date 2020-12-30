Başpehlivanlar domatese sahip çıktı

ANTALYA'NIN örtü altı üretim merkezi Kumluca'dan, domatesin kış sebzesi olmadığını, 'Kışın domates yersem bir bardak tarım ilacı içmiş olurum' diyen fetaterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın sözlerine tepki yükseldi. Üreticilerin haklı isyanına Kırkpınar başpehlivanları Orhan Okulu ve Hasan Tuna da destek verdi.

BİZ BUNLARLA BÜYÜDÜK

2015 ve 2018 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, kendi ailesinin de çiftçi olduğunu belirterek, "Biz bu domatesleri yiyerek büyüdük. Gücümüzü bu sebzelerden alıyoruz" dedi. 2002 Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Tuna da atalarının bile sebze üretimiyle uğraştığının altını çizerek, "Domatesleri gönderdiğimizde inceleme yapıyorlar. Gerekli kontroller yapılıyor. İnsanlar emek veriyor. Biri bir açıklama yapıyor tüm emeği yabana götürüyor" dedi. Ziraat Odası ise üretimlerinin denetim altında olduğunu açıkladı.