Salgına rağmen 152 nakil

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı organ naklinde son verileri ve gelecek planlarını anlattı. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Özkan tüm tedbirleri alarak, organ nakli merkezini Kovid-19 servisinden uzak tutarak başarılı nakiller yaptıklarını söyledi. Özkan, "2021'de akciğer ve bağırsak naklini de bünyemize alacağız. Bir sonraki basamak belki ilaçsız ameliyatlar, doku mühendisiyle organ üretimi olacaktır. Hastanemiz de buna ışık tutacaktır" dedi.

İLK ÜÇTEYİZ

Son verileri açıklayan Aydınlı ise "2019'da çok iyi bir yıl geçirmiştik, 308 nakil yapılmıştı, 72'si karaciğer nakliydi. Salgınla mücadeleye rağmen bu yıl hastenemizde 116 böbrek, 35 karaciğer ve bir kalp nakli gerçekleştirdik. Karaciğerde yüzde 95, böbrek naklinde ise yüzde 99 başarı yakaladık. Salgın nedeniyle nakil rakamlarının düşmesine rağmen Türkiye'de kamu hastaneleri içeresinde börek naklinde birinci, karaciğer naklinde ikinci sıradayız" ifadelerini kullandı. Aydınlı, salgın nedeniyle bağış oranlarının çok düştüğünü belirterek bağış çağrısı yaptı.