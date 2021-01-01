2021 yatırım yılı olacak

ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2020 yılının değerlendirmesi ile 2021'in hedeflerini değerlendirmek üzere merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu. Halı Sarayı Düğün salonunda pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Başdeğirmen, 2020 yılında yaptıkları hizmetleri anlatarak, yeni yılın projelerinden bahsetti.Başkan Başdeğirmen, 2020 yılının pandemiden dolayı biraz sıkıntılı geçtiğini belirtti. Bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasında muhtarların gayretinin önemli olduğunu vurgulayan Başdeğirmen, "Belediye ile vatandaş arasındaki en önemli köprü muhtarlarımızdır. Bunlar bir ekip işidir. Ekip olarak çalışmaya devam edersek ve istişarede bulunursak sorunları az yaşarız" dedi.Görev süresinde üçüncü yıla girdiklerinin altını çizen Başkan Başdeğirmen, "Dileğimiz 2020 yılında yaşadığımız zorlukların 2021'de yaşanmaması. 2021 yılı üst seviyede çalışma yılımız olacak. Ocak ayında 16 semt sahası ve 13 büyük yatırımın ihaleleri var. Allah felaketlerden bizi korusun" dedi. Mahalle muhtarları da Başdeğirmen'e kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.