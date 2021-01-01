Antik çağa ait muska bulundu

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığından devam eden Gölhisar ilçesinde bulunan 'Kibyra Antik Kenti' kazılarında küçük bir silindir bronz kılıf içerisinde gümüş yaprak üzerine kazıma tekniğiyle bir yazıt bulundu.Kağıt inceliğindeki gümüş plaka üzerindeki yazılar bilim heyeti epigrafi üyesi Prof. Dr. Murat Arslan ve araştırma görevlisi Aykan Akçay ile araştırma görevlisi Betül Gürel tarafından RTI (Reflectance Transformation Imaging) ve ileri fotogrametri yöntemleri kullanılarak incelenerek okuması yapıldı. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Plakanın ilk incelemeleri sonucunda geç antikçağa ait dua metni içeren bir 'muska' olabileceği öngörüldü" dedi.