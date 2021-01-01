Cami inşaatını durduran ihmal

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 542 sokak yanında bulunan gecekondular 2 yıl önce yıkılmaya başlandı. Kısa sürede bölgede bulunan onlarca gecekondu yıkıldı. Bu sırada kentin en eski camilerinden olan Hacı Hasan Camisi'nin etrafındaki gecekondular da temizlendi. Caminin eski görüntüsü ortaya çıktı. Bölge sakinleri müftülük önderliğinde yeni cami yapılması için muhtarlık ile birlikte çalışma başlattı. Bölge sakinleri cami yanındaki boş alana yeni cami yapılmasına karar verdi.Yüksekalan Mahallesi Muhtarı Yüksel Şen yıkılan gecekondularda oturan ve adres değişik- liği yapmayan 2 kişi nede- ni ile Hacı Hasan Camisi'nin yeni inşaatına başlayamadıklarını söyledi. Yeni caminin inşaatının başlaması için her şeyin tamamlandığın belirten muhtar Şen, "Bu iki kişinin adres değişikliği yapmadı. Bu nedenle caminin inşaatına başlayamadık. Kendileri ile görüştüm. Ancak yine de adres değişikliği yapmadılar. Önümüzdeki günlerde de yapmazlarsa gerekeni yapacağız" dedi.Yüksekalan Muhtarı Yüksel Şen Hacı Hasan cami etrafındaki yoların da belediye tarafından asfaltlanmadığını belirterek tepki gösterdi. Yolların asfaltlanması için Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne başvurduğunu da belirten Şen, "Yollar uzun süredir asfaltlanmadı. Bunun içinde takibimiz sürüyor. Bölgedeki vatandaşlarımız durumdan şikayetçi" diye konuştu.