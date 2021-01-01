Kestelspor evinde kayıp

MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk etti. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan mücadeleye mutlak galibiyet parolası ile çıkan mavi beyazlılar, baştan sona üstün bir oyun sergilediği maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısında Ali Berke ve Alican ile çok sayıda net fırsattan yararlanamayan Alanya Kestelspor, kontrollü bir oyun sergileyen rakibine diş geçiremedi. İkinci yarıda Teknik Direktör Mehmet Akbulut hamle yapsa da, Alanya Kestelspor aradığı golü bir türlü bulamadı.Maçın uzatma dakikalarında ise nefesleri kesen bir pozisyon yaşandı. Alanya Kestelspor'un kazandığı korner atışında Tolga'nın ortasına iyi yükselen Alican Tez kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin hemen yanından auta çıktı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Alanya Kestelspor 20 puana, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ise 16 puana yükseldi.