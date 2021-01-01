Levha belediyeciliği

B aşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirleri güzelleştirmek adına başlattığı Millet Bahçeleri projeleri, Antalya'da yerel seçimin ardından adeta sabote ediliyor. Bunun en net örneği ise Işıklar'da yıkılan eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel tarafından temeli atıldığı dönemde Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi olma özelliği taşıyan ve seçim öncesi büyük oranda tamamlanan dev proje seçimin ardından geçen 20 ayı aşkın sürede hala bitmedi.Park bitmediği gibi, projesinde revizyona gidilip parkla bütünleşik olan Kent Müzesi'nin önemli bölümü projeden çıkarıldı. Bununla da kalınmadı. Büyükşehir Belediyesi yeni yönetimi projenin ismini de Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi olarak değiştirdi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise yaşananlara sert tepki gösterdi.Menderes Türel tarafından Millet Bahçesi olması için bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucu bütçesi ayrılan yerde çalışmaların yarıdan fazlasının tamamlandığını hatırlatan Taş, "Ancak görüyoruz ki son günlerde bizim yaptığımız işlerin isimlerini değiştirerek, tarihlerini değiştirerek sanki kendileri yapmış gibi bir hava içerisine giriyorlar. Bunun adı levha belediyeciliğidir" ifadelerini kullandı.Bunun bir örneğinin de Finike'de önceki dönem açılan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda yaşandığını hatırlatan İbrahim Ethem Taş, "Seçimin ardından projenin ismi Radyofor Aile Plajı'na çevirdi. Bizim yaptığımız hizmetlerin tarihini değiştirerek Antalya'ya yaptığımız hizmetleri milletin hafızasından silemezler. Ayak oyunlarıyla ve levha değiştirmekle engelleyemeyecekler" diye konuştu.Yeni belediye yönetiminin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet Bahçesi projelerine karşı bir çaba içinde olduğunu vurgulayan Başkan Taş, buna karşın Millet Bahçesi projelerinin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Taş, Meltem Mahallesi'nde bulunan 40 dönümlük alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla Antalya'ya yakışır bir Millet Bahçesi kazandıracaklarını kaydetti.Taş, "Bunu " diye konuştu. Kaş, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Korkuteli'nde Millet Bahçesi yatırımların başladığını aktaran Taş, "Bunları da 2021 içerisinde hemşerilerimizin kullanımına kazandıracağız. Aksu'da da hemen havalimanının yanında bulunan 400 dönümlük ormanlık alanına Millet Bahçesi olarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Yakın zamanda da bunların temel atma törenleri gerçekleşecek. Antalya'nın dört bir yanında millet bahçesi olacak. Gerek kendi belediyelerimiz aracılığıyla gerekse Bakanlığımızın aracılıyla bu hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ANTALYA'NIN ikinci Millet Bahçesi de benzer bir kaderi yaşadı. İlçenin terası konumunda olan Türkbeleni Millet Bahçesi'nde yaya ulaşımının tek yolu olan asansörler, bozulduktan sonra 1 yıldır yapılmadı. Sadece aracı olanların çıkabildiği bölge kaderine terk edildi.