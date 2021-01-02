2021 umut yılı oldu

Antalya'da biri beyin felci diğeri bir ayağı protez olan iki çocuk için 2021 yılı yeni umutların başlangıcı olacak. 9 yaşındaki Mehmet alınan cihaz sayesinde ilk adımları atmaya başlarken 7 yaşına giren Özge ise yeni protezi ile sokağa çıkabilmenin sevincini yaşayacak.

MEHMET İÇİN UMUT DOĞDU

Antalya'da annesi Semra Sönmez'in evinde yaptığı yaprak sarması, erişte, makarna, sos, salça, mantı, turşu gibi ürünleri sosyal medyada satışa çıkararak yürütmeye çalıştığı 9 yaşındaki beyin felçli Mehmet Ercan, 2021'e umutla girdi. Anne Sönmez'in yardımına 'Bir El Bir Hayat' isimli sosyal yardımlaşma platformu kurucusu Şule Tanaz ve İzmirli 40 anne koştu. Serabral palsi hastası 9 yaşındaki Mehmet'in yürüyebilmesi için 53 bin lira değerindeki NF Wolkır isimli aleti İsveç'ten alarak aileye yeni yıl hediyesi olarak verildi.

YÜRÜMESİ SAĞLANACAK

Anne Semra Sönmez, kendileri için hayal olan cihazın alınarak hediye edilmesinin oğlunu ve kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Cihaz sayesinde oğlu Mehmet'in dengede yürümesini sağlayacağını belirten Sönmez, "Bu cihaz oğlumun hayatını kolaylaştıracak. Belki de ilk adımı bu yıl atacak. Bizim bir hayalimiz daha gerçek olacak" dedi. Anne Semra Sönmez'in sattığı ürünler ile Mehmet'in okuma yazma öğrenmesi için tutuğu özel öğretmen sayesinde Mehmet okuma yazmayı da öğrenmesi başka bir sevinç kaynağı oldu.

YENİ YILDA YENİ PROTEZ

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge de yeni yaşına yeni ve yeni yıla yeni proteziyle girdi. Minik Özge 7 yaşına girmenin mutluluğunu yaşarken, dileğinin koşmak olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın yakından ilgilendiği Özge, İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

KOŞACAĞINA İNANIYOR

1 Ocak 2014'te dünyaya gelen Özge için ailesi doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. 'İyi ki doğdun Özge' yazılı pastayı ışıkları kapattıktan sonra getiren baba Ali İhsan Yıldırım ile kızı Özge, mumları birlikte üfledi. Yeni yıla ve yaşına yeni proteziyle giren Özge, mumları üflerken yeni proteziyle beraber koşmak istediğini söyledi. Kızının yeni yıla ve yeni yaşına yeni proteziyle girdiğini ifade eden baba Yıldırım, çocuğunun da kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi. Özge'nin yeni proteziyle rahat yürüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, "Eski protezine göre güzel yürüyor. Bu protezin dizi de değişti, dışına kaplama da yaptırdık daha da güzelleşti" diye konuştu.