3 ayda 36 bin kitap

Antalya Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na kitap bağışları sürüyor. Müze konseptiyle Antalya'da ilk olan kitaplığa Antalya'nın dört bir tarafından kitap yağıyor.

3 AYDA 36 BİN KİTAP

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü , Mimar Sinan Kongre Merkezi'ni ziyaret ederek bağışlanan kitapları inceledi. Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ay gibi kısa bir sürede 36 binin üzerinde kitap bağışlandığını belirten Tütüncü, "Kitap bağış kampanyamıza Antalyalı kitap tutkunları çok büyük bir ilgi gösterdi. Onların bağışlarıyla bugün 36 bin kitabı aştık. İnşallah bu kitaplarımız en güzel şekilde Cemil Meriç Müze Kütüphanemizde, gelecek kuşakları aydınlatan bir meşaleye dönüşecek" dedi.

7/24 AÇIK OLACAK

Kütüphaneleri, okumayı, öğrenmeyi, eğitime yatırım yapmayı, çok önemseyen bir belediye olduklarına vurgu yapan Tütüncü, "Bu yılda 4 tane kütüphaneyi şehrimize armağan edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cemil Meriç Müze Kütüphanesi bunların içerisinde en özeli. Çünkü hem müze, hem de kütüphane 24 saat ve 7 gün boyunca açık olacak bir kütüphane olması bir tarafa, edebiyat tarihimizin o sayfaları arasında yıllanmış hatıraları da gün yüzüne çekip çıkaracak bir müze, bir edebiyat müzesi olacak" diye konuştu.

20 BİN BAĞIŞI SAĞLADILAR

Kampanyada aylardır ter dökün Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve ekibi dikkat çekti. 20 binden fazla kitap bağışına vesile olan Çatal ve sporculara teşekkür eden Tütüncü, "Harika bir başarı öyküsü yazıyorlar. Emeklerin kütüphanemizde kuşaklar boyu hatırlanacak, herkes onları şükranla anacak. Var olun arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal da, "25 bin kitap hedefi koyduk. Hedefimize ulaşmaya 5 bin kitap kaldı. Bütün arkadaşlarımız bu projeyi gönülden sahiplendi" ifadelerini kullandı.