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Çocuklara trafik eğitimi verilecek

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Çocuklara trafik eğitimi verilecek
ISPARTA'DA Çünür mahallesinde bulunan 5 bin 341 metrekarelik alanda yapımı planlanan Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi için Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen' in yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı. Toplantıda İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan taslak proje incelenerek katılımcıların görüşüne sunuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanacak.
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Çocuklara trafik eğitimi verilecek
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