Düğmeli evlerin en yaşlı misafiri

TARIHI Düğmeli evleri ile meşhur Antalya'nın Akseki ilçesi Sarıhacılar Mahallesinde 19 yıl muhtarlık yapan 93 yaşındaki Mustafa Karahan, 70 yıldır düğmeli evde yaşıyor. Birbirinin içine geçerek taş duvarların dışına taşan uç kısımlarına 'düğme' denilen andız ağacından ahşap iskeletlerle kurulu evlerden birini, uzun yıllar çobanlık yaparak biriktirdiği parayla satın aldığını söyleyen Karahan, 12 sene evvel eşini kaybedince tek başına kaldığını belirtti.

İNSAN GİBİ SEVGİ İSTER

Karahan, her anından büyük keyif aldığını belirttiği evinin temizliğini de bakımını da kendisi yapıyor. Kapıyı çekip çıktığı andan itibaren dönmek için büyük bir özlem duyan Karahan, yalnız yaşamaya alıştığını, evinin her köşesindeki, eşinin ve büyütüp evlendirdiği 3 çocuğunun doldurduğu hatıraların kendisine yettiğini söylüyor.

200-250 YILLIK EV

Apartman köşelerinde, beton binalarda soluk alamadığını belirten Karahan, "Benim evim, düğmeli evler de insanlar gibi. Bu evlerin bizim gibi yaşadığına inanıyorum. Sevgi i, sürekli bakım, onarım, temizlik istiyorlar. Kokusundan, dokusuna her bir şeyi çok özel" dedi. 70 yıldır düğmeli evde yaşadığını anlatan Karahan, " Beton evler bana cezaevi gibi, hapishane gibi geliyor. Küçük oğlum beni Antalya'ya götürdü. 2 ay kaldım. O iki ay cezaevi gibi geldi. Oturduğum ev 200-250 yıllık düğmeli evdir. Ben düğmeli evde doğdum, düğmeli evde öleceğim" diye konuştu.