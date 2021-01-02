Kış ortasında ağaçlar çiçek açtı

en sıcak yerlerinden olan gündüzleri hava sıcaklığının 20 derece ve üstünde seyrettiği Antalya'nın Demre ilçesinde 'azgan' ağaçlarının kış ortasında çiçek açması, görenleri şaşırttı. Çıkılması zor olan yamaçlarda yetişen azganların, çoğu çiçek açarken bazılarının meyve verdiği görüldü. Aralık ayında çiçek açan ağaçların video ve fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen fotoğrafçı Recep Arıcı, "Azgan, Akdeniz Bölgesi'nde yetişen bir bitki. Normalde şubat ayının 15'inden sonra azganlar uyanırdı. Şimdi renk renk açan çiçeklerden arılar, polen topluyor ve kelebekler uçuşuyor" dedi.