Tehlikeli zevk

ANTALYA'DA 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçılar, görenleri korkutuyor. Balıkçılar, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Parkı içindeki falez üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde sabahın ilk saatinden itibaren gelerek kayalıklar üzerinde kendilerine yer kapıyor. Olta balıkçıları, denize olta atarak gün boyu balık avlayıp doyumsuz manzaranın tadını çıkarıyorlar.

TABLO GİBİ MANZARA

Amatör olta balıkçısı Ahmet Toprak, falezlerin doyumsuz manzarasında balık tutmanın keyfinin bir başka olduğunu söyledi. Tablo gibi manzarada hem stres atıp balık tuttuklarını belirten Toprak, "Balık bahane, manzara şahane. Burası dünyanın en güzel manzaralı noktalarından bir tanesi" dedi. Bir çok vatandaş balıkçıların uçurumun kenarından balık avlamasının korkutucu olduğunu kaydett