Çeyizleri su götürdü

ANTALYA'DA 14 Aralık'ta etkili olan sağanak yağışın yaraları sarılıyor. Yağış rekorunun kırıldığı kentte su basan bazı evlerde mahsur kalan kişiler itfaiye yardımıyla kurtarılırken, milyonlarca liralık zarar meydana geldi. 1.5 yıllık evli Seda (19) ve Neşet Piriç (26) çifti de il genelinde büyük zorluk yaşayan onlarca aileden biri oldu. Yatakları su altında kalan çiftin sokak kapısını açmasıyla evlerine su doldu. Panikleyen çift evden çıkarak geceyi sokakta geçirdi. Sabah suyun bir miktar çekilmesiyle evlerine giren Piriç çifti, taksitlerini 1 ay önce bitirdikleri eşyaların su altında kalıp kullanılmaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

2 AYDIR ÖNCE İŞSİZ KALDI

Eşyaları çöpe atan çift, Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle yeni buldukları eve, kurtarabildikleri eşyalarıyla birlikte taşındı. Buzdolabı, bulaşık makinesi, mutfak eşyaları ve yorgandan başka eşyaları olmayan çift, geceleri yere serdikleri yorganın üzerinde uyuyor. Restoran ve otellerde aşçı yardımcısı olarak çalışan ve pandemi nedeniyle işyeri kapanınca işsiz kalan Neşet Piriç, "Taksitlerini daha yeni bitirebildiğim yatak odam, oturma odam tamamı çöpe gitti. 2 aydır zaten işsizim, kiralarımı ve faturalarımı ödeyemedim" diyerek iş bulma konusunda destek istedi.