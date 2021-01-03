Domuzlar gitti pisliği kaldı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde 7 yıldır faaliyetini sürdüren ve bölge halkını isyan noktasına getiren domuz çiftliği, çiftlikteki domuzların İzmir'e götürülmesiyle nihayet kaldırıldı. Ancak taşınan domuzlardan geriye kalan atıklar sebebiyle bölgedeki kötü koku etkisini sürdürürken çiftlikte bırakılan domuz leşleri de adeta mikrop saçıyor.

HASTALIK RİSKİ TAŞIYOR

Domuz çiftliğinin bulunduğu Hayıtlıgür mevkiinde incelemelerde bulunan Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu "Domuzlardan kurtulduk. Lakin tehlikenin büyüklüğü domuzların gitmesiyle ortaya çıktı. Domuzların bulunduğu ağılların tamamı adeta çöplüğü andırıyor. Daha da kötüsü burada domuz leşleri ve başka hayvan leşleri de var. Kokudan yaklaşmak mümkün değil. Buranın en kısa sürede ıslah edilmesi gerekiyor. Bu çöpler acilen kaldırılmalıdır. Aksi takdirde sadece insanlar için değil tabiat için de büyük tehlike oluşturmaktadır. Yetkililerden en kısa sürede çiftliğin bulunduğu yeri temizlemelerini ni bekliyoruz" dedi.

7 YILLIK SAVAŞ

Bölgede sorunlara neden olan çiftlik 2014'te kuruldu. Domuz çiftliğinin mahallesine geldiği ilk günden beri çiftliğin yasal olmadığı ve kaldırılması gerektiği yönünde çalışmalar yapan bölge halkının çabaları uzun süre sonuç vermedi. Çiftlik daha önce de Hayıtlıgür deresine domuz pisliği ve kesilen domuzların kanlarının bırakılması, son olarak da kesilen domuzların iç organlarının ormanlık alana atılması ile gündeme gelmişti. Aç kalan domuzların bölge halkının ekili arazilerine zarar vermesi ise bardağı taşıran son damla olmuştu.