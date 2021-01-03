Kayıp kadın aranıyor

11 gündür kayıp olan Gülsüm Doğan (31), drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle aranıyor. Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık günü evinden çıktı. En son Gökçay Mesire Alanı'nda görülen Doğan, geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Drone ile havadan kontrol yapılırken, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. Doğan'ın son görüntüsü ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.