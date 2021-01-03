Tarımda üretim durmadı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karşın, tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Turizm kadar örtü altı yaş sebze meyve üretimde de söz sahibi olan Antalya'daki üreticiler, sabah erken saatlerde seralarına giderek çalıştı. Maske ve fiziki mesafeye dikkat eden üreticiler, ürünlerinin hem bakımını hem de hasadını yaptı. Örtüaltı tarımda önemli yere sahip olan Aksu ilçesinde 50 dönüm serada kaypa biber üreten Recep Dal (53), aldığı izin sayesinde serasına gelebildiğini ve üretimin aksamaması için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Dal, "Kısıtlamada hasada ve üretmeye devam ediyoruz. Herkes evinde kısıtlamaya uyurken biz de onlar için taze meyve sebze üretiyoruz. Çiftçiler özel izinle çalışabildiği için bir sorun yaşamadan üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

MESAİ SABAH BAŞLIYOR

Kepez ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki çiftçiler de maske ve eldiven takarak seralar çalıştı. Yaklaşık 10 dönümlük serasında kapya biber, domates, kabak, salatalık, marul yetiştiren Mustafa Mert, günün büyük bölümünü ürünlerin bakımını yaparak geçirdiklerini anlattı. Mert, "Vatandaşımız evinde kalsın, biz onlar için sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz" dedi. Havva Mert ise yıllardır ailece çiftçilik yaptıklarını, her dönem seralarda üretim olduğunu aktardı. Mert, "Sabah erkenden gelip bir bebeğe bakar gibi ürünlerimizle ilgileniyoruz. Üretim durmuyor" diye konuştu.