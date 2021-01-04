Müze kütüphane kitaplara kavuşuyor

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin, yatırım programına aldığı 4 kütüphaneden biri olan ve Dokuma Fabrikası'nın trafo binasında hayata geçen Cemil Meriç Kitaplığı, açılış için gün sayıyor. Edebiyat müzesi özelliği ile Antalya'da ilk olan kütüphanede kitap rafları yerleştirildi, iç tefrişatının düzenlemesinde de sona gelindi. Kitaplığın raflarına kitaplar bu ay konulmaya başlayacak. Kütüphaneye bugüne kadar 50 binden fazla kitap bağışı yapılırken, toplam kitap sayısının 100 bini bulacağı açıklandı. Müze kütüphane yılın ilk çeyreğinde kapılarını açacak.Cemil Meriç Kütüphanesi, edebiyat tarihiyle ilgili eşyaların da sergilenmesiyle edebiyat müzesi kimliği taşıyacak. Bu özelliği ile kütüphane, Antalya'da bir ilk olacak. Mimari yapısına uygun şekilde kütüphaneye dönüştürülen trafo binasının hatıraları da yaşatılıyor.