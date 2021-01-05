Yüzde 100 artış umudu

TURİZMDE 2020 yılını yüzde 70 düşüşle kapatan Antalya, 2021'de yüzde yüzlük artış bekliyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, sektör olarak 2021'den umutlu olduklarını söyledi. Ülkay Atmaca, "Aşının bulunması ile aşının göstermiş olduğu performans dünya ve Türk turizmi için çok önemli. Çünkü insanlar, geçen 10 ay boyunca özgürlüğün ve sağlığın ne demek olduğunu daha iyi anladı" diye konuştu.Ertelenen tatil planlarının bu yıl hayata geçeceğini vurgulayan Atmaca, "Uçuş yasakları, insanların tatile gitmeden önce test yaptıracak olması, döndüklerinde karantinada kalma zorunluluğu gibi nedenlerden dolayı insanlar, tatillerinden vazgeçmişti. Fakat şu an 2 Ocak'ta, 20-22 derece bir hava sıcaklığından bahsediyoruz. Bu havayı, bu denizi, bu coğrafyayı, bu kültürü çok özledi insanlar. Bu yüzden 2021 çok daha iyi olacaktır" dedi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın 2020 yılını 'sağlıklı turizm sertifikası' sayesinde dünyadaki diğer turizm bölgelerine göre daha az hasarla atlattığını belirterek, bunun 2021 yılında da elini güçlendirdiğini söyledi. 2020 yılında Rusya ve Ukrayna'nın ön plana çıktığını vurgulayan Kavaloğlu, "Avrupa'da en hareketli pazar İngiltere'ydi. 2020'de özellikle gelememiş olan Avrupa ülkeleri de katılınca 2021'de 2020'ye göre yüzde yüz artış bekliyoruz. Nisan ayında sezonu açacağız" diye konuştu. Kavaloğlu, buna karşın turizmin zirve yılı 2019 rakamlarına tekrar ulaşmanın ise 2023 yılını bulacağını sözlerine ekledi.