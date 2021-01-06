Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Podolski: Sonuna kadar savaşacağım

Podolski: Sonuna kadar savaşacağım

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Podolski: Sonuna kadar savaşacağım
SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Podolski'nin Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takım ve Fraport TAV Antalyaspor formasıyla sosyal medya hesabından yaptığı 'Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum' paylaşımını taraftar eleştirdi. Kendisine yönelik eleştiriler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız futbolcu, taraftarın gönlünü aldı. Podolski, Antalya Stadyumu'ndaki fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim boyunca formasını giydiğim her kulüp için kendimi adadım ve elimden gelen her şeyi verdim. Bu benim karakterim. Antalyaspor'umuz için de bu, yine ilk günden bu yana böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Bu değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım. Saygılar."
ARKADAŞINA GÖNDER
Podolski: Sonuna kadar savaşacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA