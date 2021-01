Anne karnından sahneye

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise 2'nci sınıf keman öğrencisi Irmak Or (16) başarısıyla Antalya'nın gururu oldu. Uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil eden Irmak Or, müzikle anne karnında tanıştı. Babasının çaldığı keman sesine anne karnında tepkiler veren Irmak, daha 4 yaşındayken babasının yaptığı kemanı eline alarak 500 küçük kemancı rekor denemesine katıldı.9 sene bale eğitimi gören Irmak, piyano öğretmeninin yönlendirmesiyle kemana yöneldi. Irmak, 12 yaşında profesyonel eğitim almaya başladı. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ına birincilikle giren Irmak Or, 2020 yılında İspanya Music and Awards'ta kendi yaş kategorisinde 2'nci olurken, Viyana'da düzenlenen World Music Competition'da National Prize Ödülü aldı. Or, 2019'da da Yunanistan'da 3'üncülük, Avusturya'da ise 2'ncilik kazanmıştı. Uluslararası yarışmalarda gururla Türkiye'yi temsil eden Irmak, Münih Müzik Akademi'de okumak ve gelecekte uluslararası bir virtüöz olmak istiyor.ANNE Senar Or (49) ise kızının çok çalıştığını onunla gurur duyduklarını söyledi. Or, "Anne karnında çok klasik müzik dinlettik. Ağabeyine hamileyken de dinletmiştik. Çocukların zihinsel gelişimi açısından anne karnında dinletilen müziğin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Irmak'ın babası Bahardır Or (50) da diş hekimi olmasına rağmen 20 yıl önce hobi olarak keman yapımıyla ilgilendiğini anlattı. Irmak'ın 4 yaşında kendi yaptığı kemanla rekor denemesine katıldığını belirten Bahadır Or, "Irmak başarılı, azimli ve çok çalışkan bir çocuk. Hiç vazgeçmiyor. Savaşçı bir çocuk" dedi.