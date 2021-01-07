MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yürüyüşte yolunu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turisti, jandarma operasyonla kurtardı. Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu ile Cennet Koyu arasındaki yürüyüş yolunda yaşandı. Bir süre patikada yürüyen İsviçreli Peter Andrin Steiner (68), rotasını kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.Kendi imkanlarıyla inmeyi başaramayan Steiner'ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Steiner'e ulaşan ekipler bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu. Halatlar yardımıyla turiste ulaşan ekipler, Steiner'i bulunduğu alandan kurtardı. Steiner'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.