Tenisin dev isimleri Belek’te korta çıktı

Türkiye Tenis Federasyonunca, dünyaca ünlü tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Antalya Open'ın direktörü Ümit Yaşar Yılmaz, turnuvanın salgın sürecinde Antalya'da düzenleniyor olmasının Türkiye'ye olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, turnuvanın 2021'in ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıdığını söyledi.Antalya Open'da dünya sıralamasının 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini, 15 numarası Belçikalı David Goffin, 17 numarası 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini'nin de şampiyonluk için yarışacağını aktaran Yılmaz, her yıl turnuvayı Wimbledon'dan önce çim zeminde yaptıklarını dile getirdi.Bu yıl koronavirüs nedeniyle Avrupa ülkelerinde turnuva yapılamadığına değinen Yılmaz, ATP'den "Avustralya Open'den önce sert zeminde bir ATP turnuvası düzenleyebilir miyiz?" talebi geldiğini anlatan Yılmaz, "Yetiştirebileceğimizi söyledik. İki hafta çok ciddi çalışıp turnuvaya hazırlandık. Normalde ana tabloda 24 sporcu yer alırken, bu turnuvada sporcu sayısını 32'ye çıkardık. Turnuvanın iki hafta içinde karar verilip, düzenleniyor olması Türk tenisinin bir başarısıdır. Antalya Open'ın üç yıllık tecrübesi bize bu başarıyı getirdi. Dünyaca ünlü sporcular ve yetkililerinden çok güzel dönüşler aldık" dedi. Turnuvanın kura çekimi ise tamamlandı.