20 21’e beyaz sayfa

FTA Antalyaspor, 2021'e beyaz sayfa açarak girdi. Yılın ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan ve önceki akşamda evinde Fatih Karagümrük maçını 3-1 kazanan kırmızı beyazlı ekip, 6-0'lık Hatay yenilgisini unutun moral buldu. Ligde 17'nci haftayı 21 puanla tamamlayan Akrep, bu sezon 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Fatih Karagümrük galibiyetiyle ligde geçirdiği kötü günleri geride bırakan kırmızı beyazlılar, üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki FTA Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasında bu sezon ilk kez rakibine 3 gol atma başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlıların 3 golle kazandığı 3 puana katkı sağlayan futbolculardan Eren Albayrak, ilk defa gol atma sevinci yaşadı. Genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar ise Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde 3 olmak üzere 4'üncü golünü attı.Antalyaspor, ligin 18'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Dış sahada bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı beyazlılar, oynadığı 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. FTA Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçını kazanarak ilk dış saha galibiyetini almayı planlıyor.FRAPORT TAV Antalyaspor'un 19 yaşındaki golcüsü Gökdeniz Bayrakdar, her geçen sene daha iyi bir performans sergileyerek ilerleyen yıllarda Süper Lig'in gol kralı olmayı hayal ettiğini söyledi.Geçen sezon Kocaelispor formasıyla 3. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Gökdeniz Bayrakdar, sezon başında FTA Antalyaspor'a transfer oldu. Çıktığı ilk maçta Beşiktaş karşısında gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada 680 dakika takımının formasını terletti. Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise bir gol atma başarısı gösteren Gökdeniz Bayrakdar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın en fazla üzerinde durduğu oyuncular arasında yer aldı.Kırmızı beyazlı formayla attığı gollerin ardından büyük bir mutluluk yaşadığına dikkati çeken Gökdeniz Bayrakdar, "Antalyaspor formasıyla ligde 3 golüm var. Hedefim bu yıl 8 ya da 9 gole ulaşmak. Her geçen yıl biraz daha üstüne koyarak devam edeceğim. Gol kralı olmak isterim ama bu ilerleyen zamanda, olgunlaştıkça olacaktır" diye konuştu.Antalyaspor'da önemli futbolcular ile antrenman yaptığını belirten genç oyuncu, "Podolski ve Nuri Şahin ile oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Süper Lig'deki ilk yılımda onlarla aynı maça, aynı antrenmana çıkmak bile gurur verici. Onlardan çok şey öğreniyorum. Antrenmanlarda takımdaki ağabeylerimi dikkatle takip ediyorum. Her hareketlerine bakıyorum. İnşallah saha içi ve saha dışında onlardan öğreneceğim çok şey var. A Milli Takım'da da forma giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyete ve iyi oynamaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yanal, "Bunu devam ettirmeye çok ihtiyacımız var. Aldığımız sonuçlar ve gidişattan çok memnun değildim. Bunu futbolcularımızla da paylaşıyordum. İhtiyacımız olan galibiyeti sürdürmek ve bu oyunu geliştirmek, rakiplere kabul ettirmek, daha iyi oynamak bundan sonraki süreçte de buna ihtiyacımız var. Takım olarak ortaya koyduğumuz bu mücadelenin üzerine çıkabilir miyiz, evet çıkabiliriz. Gelecek oyuncularla birlikte bunun mücadelesini yapabiliriz. Onların gelmesini beklerken de yüksek mücadele eden bir futbolcu grubuyla karşılamak istiyoruz. Kritik bir galibiyetti. Oyuncularımı oyun içerisindeki disiplinlerinden, oyuna tutulmalarından memnum" dedi.