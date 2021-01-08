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Artık korku duymayacaklar

Kuzenini tacizleriyle intihara sürükleyen ’in de olduğu 7 kişiye elektronik kelepçe takıldı. Kızlarını kaybeden Güven ailesi daha önce ‘ondan korkuyoruz’ demişti

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Artık korku duymayacaklar
ANTALYA Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen 7 riskli zanlıya elektronik kelepçe takıldı. Aralarında kuzeni Ayşenur Güven'e tecavüz eden Selahattin Sezer de var.

İNTİHARINA NEDEN OLDU
Alanya'da 2017 yılında Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılanan kuzeni Selahattin Sezer (30), üst mahkeme kararıyla geçen yıl tahliye edilmişti. Tahliyeye isyan eden Ayşenur'un kardeşi Zehra Güven (17), "Onun ailesinin eviyle bizimki arasında 5 adım mesafe var. Ya çıkar gelirse, korkumuzdan perdelerimizi açamıyoruz" demişti. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Selahattin Sezer'e konut dokunulmazlığı, yurt dışı yasağı ve elektronik kelepçe takılmasına karar verildikten sonra denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce ikametine gidilerek ayağından kelepçe takıldı. Selahattin S. Sezer ailesine yaklaştığı takdirde elektronik kelepçe sinyal vererek güvenlik güçlerini uyaracak.
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Artık korku duymayacaklar
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