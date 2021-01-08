Artık korku duymayacaklar

ANTALYA Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilen 7 riskli zanlıya elektronik kelepçe takıldı. Aralarında kuzeni Ayşenur Güven'e tecavüz eden Selahattin Sezer de var.Alanya'da 2017 yılında Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılanan kuzeni Selahattin Sezer (30), üst mahkeme kararıyla geçen yıl tahliye edilmişti. Tahliyeye isyan eden Ayşenur'un kardeşi Zehra Güven (17), "Onun ailesinin eviyle bizimki arasında 5 adım mesafe var. Ya çıkar gelirse, korkumuzdan perdelerimizi açamıyoruz" demişti. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Selahattin Sezer'e konut dokunulmazlığı, yurt dışı yasağı ve elektronik kelepçe takılmasına karar verildikten sonra denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce ikametine gidilerek ayağından kelepçe takıldı. Selahattin S. Sezer ailesine yaklaştığı takdirde elektronik kelepçe sinyal vererek güvenlik güçlerini uyaracak.