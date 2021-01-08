Buğday ovaları yemyeşil oldu

Antalya Kepez Belediyesi'nin, tarıma farkındalık oluşturmak ve atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla 540 dönüm tarlaya ektiği buğday tohumları filiz verdi. Tarlaya dönüştürülmeden önce taşlık ve çalılık içerisindeki 540 dönüm arazi, buğday tohumlarının filizlenmesiyle yemyeşil bir ovaya dönüştü. Kepez Belediyesi, hasat zamanında iyi bir verim alabilmek için de buğday tarlalarının bakımını titizlikle yapıyor.200 dönümü Antalya Orman Çiftliği'nde, 340 dönümü de Kirişçiler Mahallesi'ndeki atıl tarlaya toplamda 11 ton ekmeklik buğday tohumu ekilmiş ve yaklaşık 8 ton gübre atılmıştı. Arazilerden 220 ton buğday hasadı hedefleniyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahsulü paylaşacaklarını belirterek, "Ektiğimiz buğdayları una dönüştüreceğiz. Bu undan yapacağımız ekmeği de hemşehrilerimizle paylaşacağız" dedi.